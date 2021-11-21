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اليوم.. الأمم المتحدة للسكان ينظم مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:55 م
اليوم.. الأمم المتحدة للسكان ينظم مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر فريدريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر
كتبت : هند المغربي

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ينطلق بعد قليل مؤتمر صندوق الامم المتحدة للسكان حول توطين أهداف التنمية المستدامة بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمحافظين والمسؤولين والشخصيات العامة" وفق الامم المتحدة للسكان "UNFPA".

وفق صندوق الامم المتحدة للسكان " توطين أهداف التنمية المستدامة هو دمج تلك الأهداف فى الخطط المحلية وتحديد مستهدفات كمية لكل محافظة لتحقيقها، وذلك بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر

ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، فريدريكا ميير أفادت فى وقت سابق " أنه يدعم توطين أهداف التنمية المستدامة تحقيقها وخاصة هدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" وأن يكون لدى الجهات المعنية من المحافظات المختلفة معرفة بجميع الاحتياجات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث انهم هم شركاء أساسيون كما يؤدى تقسيم البيانات وتصنيفها إلى ضمان عدم وجود تفاوتات".


الامم المتحدة

التنمية المستدامة

السكان

محافظات مصر

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