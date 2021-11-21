اليمن وفرنسا يبحثان سُبل تفعيل التعاون والشراكة بالمجال النفطى

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بحث وزير النفط والمعادن اليمني عبدالسلام باعبود، اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، سُبل تفعيل التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين في المجال النفطي والغازي.



وأكد الوزير باعبود - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - متانة العلاقات اليمنية الفرنسية في مختلف المجالات، ولاسيّما مجالات النفط والغاز، داعيا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمساندة ودعم الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة لإنعاش مختلف المجالات وخصوصا الاقتصادية والتنموية.



وأوضح أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحسين الجانب الاقتصادي والخدمي الذي يشكل العامل الأهم في عملية الاستقرار، ما يتطلب توفير الإيرادات من كافة قطاعات الدولة الإيرادية، وأهمها القطاع النفطي والغازي.. منوها بالجهود المبذولة لتفعيل عمل المؤسسات الحكومية وتقديم كافة الخدمات للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية، خلال المرحلة القادمة.



ومن جهته، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على دعم جهود الحكومة الشرعية ورغبة الشركات النفطية بالاستثمار في اليمن، وكذا الحرص على التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة النفط والمعادن لضمان تفعيل الشراكة بين الجانبين بهذا القطاع الحيوي والمهم.



كما بحث وزير النفط اليمني مع سفير الصين لدى اليمن كانغ يونغ التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وإمكانية عودة الشركات الصينية للاستثمار في قطاع النفط والمعادن.



وناقش اللقاء، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، إمكانية استكمال العمل بمشروع محطة الكهرباء بشركة مصافي عدن.