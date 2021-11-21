النيابة تطلب التحريات حول اتهام مستأجر لمالك عقار بمنعه من نقل منقولاته بالدقى

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام مالك عقار بالاعتداء على مستأجر بسبب خلافات بينهما، ومنع الأول للثانى من نقل منقولاته من داخل العين المستأجرة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستمعت لأقوال المجنى عليهم حول الواقعة.

واتهم المجنى عليه فى الواقعة مالك العقار باستعراض القوة ومنعه من نقل منقولات المنزل المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار، والاعتداء عليهم بالضرب.

وواجهت النيابة المتهمين بما جاء فى اقوال الشاكى والشهود وما ظهر فى الفيديو الذى قدمه الشاكى للنيابة وتم تحريزه فى المحضر وأخذت النيابة التعهد اللازم على المتهمين بعدم التعرض للشاكى اثناء نقل منقولاته، وقررت إخلاء سبيل مالك العقار ونجله وشقيقه وأخرين على ذمة التحقيقات.

المتهمون فى قضايا استعراض القوة يواجهون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، العقوبة ترتفع لسنتين فأكثر، فى حالة ما إذا كان استعراض القوة وقع من شخصين أو أكثر أو باستخدام أداة إكراه.



أدوات الإكراه التى تحدثت عنها المادة هى حيوان يثير الذعر أو سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أى مادة أخرى ضارة.