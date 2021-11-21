النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

تباطأت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة بين القاهرة والجيزة اليوم الأحد، بسبب سقوط الأمطار أمس وتكون بعض البرك المائية على الطرق، وتواجد رجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، كمال تواجدت سيارات الشفط التابعة للأحياء لشفط المياه من البرك.

وظهرت كثافات مرورية متحركة على طريق الكورنيش أمام القادم من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وفي طريقه إلى ميدان عبد المنعم رياض والتحرير، ومنطقة وسط البلد، كما شهد طريق الكورنيش القادم من منطقة المعادى والقصر العيني والمتجه إلى ميدان عبد المنعم رياض، زحام مرورى.

وعلى الطريق الدائري تكدست حركة السيارات أمام القادم من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة من قرية أم بيومي حتى منزل الطريق الزراعي، وانتظمت الحركة المرورية من مطلع الطريق الزراعي على الدائرى حتى منطقة بشتيل، وشهد محور عرابي من الطريق الدائرى حتى ميدان سفنكس بعض الزحام المرورى، بسبب التحويلات المرورية.

وبمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة، ويفضل التوجه لعرابى، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة، وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وبمناطق القاهرة، شهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حيث انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائرى وصولا الى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى، وظهرت تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولًا الى حدائق الاهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.