المرور يعيد فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء الإصلاحات وصيانة الفواصل

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات، والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، بعد إجراء عمليات صيانة وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور، أغلقت مطالع كوبرى الساحل لتنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية وتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى)، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وإجرت إدارة المرور، غلق جزئى لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة 3 أيـام فقط ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الماضى وحتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

ونسقت الإدارة العامة لمرورالجيزة مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما عينت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.