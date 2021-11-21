المرور: نشر سيارات الإغاثة بالطرق السريعة بسبب الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

وفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تحسبا لهطول الأمطار بالطرق السريعة، وتم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه يجب تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.