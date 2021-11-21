المدن المستدامة حل استراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية.. اقرأ التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

منذ عدة سنوات ظهر مصطلح يسمى المدن المستدامة أو المدن الخضراء، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة استراتيجية التنمية المستدامة التى تتكون من 17 هدفا، وتعد أحد أهم أهداف استيراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقا من الأهداف الأممية للتنمية حيث تتجه أغلب دول العالم إلى إنشاء المدن المستدامة، لأنها ببساطة هى صورة جديدة لحياة صحية وآمنة، تعتمد على استخدام الطاقة والكهرباء والمياه، وخاصة الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن يكون لديها منظومة فى اعادة تدوير المخلفات وتقليل الملوثات بها.

مصر انطلقت بقوة نحو إنشاء هذا النوع المدن المستدامة ، وبدأت الدولة تسعى لتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء هذه المدن، و توفير المواقع ذات المناخ الملائم والقريب من المياه، واختيار نوعية التربة الزراعية الملائمة، لتكون الملاذ الأخير للمواطنين من أجل عيش حياة صحية نظيفة.

ومن أهم معايير المدن المستدامة هى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بحيث يتم توجيه المبنى للاستفادة من الطاقة الشمسية والإضاءة الطبيعية والظل، ومعرفة تأثير المناخ المحلى على البناء، إضافة لكفاءة غلاف المبنى الحرارية والنوافذ، وأن تتضمن مصادر بديلة للطاقة المتجددة.

مصادر بديلة للطاقة المتجددة

كما يأتى معيار مصادر بديلة للطاقة المتجددة أيضا ضمن المعايير التى يتم مراعاتها فى المدن المستدامة ، تقليل كميات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمائية، والحد من الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة، كالحفاظ على الموقع وسلامة الغطاء النباتى أثناء عملية التشييد، واستخدام المكافحة المتكاملة للآفات، أضافة لاستخدام النباتات الموجودة، فى الموقع فى الحدائق المحيطة للمبنى، والتقليل من الاضطرابات فى أماكن تجمع المياه القريبة وعدم تلويثها.

كما يأتى تأثير المواد المستخدمة على طبيعة الهواء والماء وعدم تلويثها مستقبلا، أحد أهم هذه المعايير التى يتم مراعاتها أثناء تنفيذ المدن المستدامة، إضافة لمعرفة كمية الطاقة اللازمة لاستخراج المواد المستخدمة فى البناء، وحفظ المواد وإعادة تدويرها، والمواد المعاد استخدامها وتدويرها فى إنشاء المباني، وكيفية استخدام مواد قابلة لإعادة الاستخدام مستقبلا، واستخدامها، وإعادة استخدام بعض أجزاء المبنى والمعدات والأثاث.

إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء

ومن أهم المعاير أيضا التى يتم مراعاتها أثناء اقامة المدن المستدامة التقليل من مخلفات البناء، والحطام الناتج من إعادة التدوير، والعمل على فصل النفايات وتصنيفها طبقا لخصائصها، اضافة الى التقليل من التخلص من المياه العادمة، من خلال إعادة استخدام هذه المياه (gray water) ومعدات توفير المياه، واستخدام مياه الأمطار فى الرى، ومراعاة الجودة البيئية فى الأماكن الداخلية.

الجودة البيئية

وتأتى شروط مراعاة الجودة البيئية فى الأماكن الداخلية، أن يكون محتوى المركبات العضوية المتطايرة من مواد البناء، والتقليل من فرص النمو للجراثيم، وإمدادات كافية من الهواء النقي، ومراقبة المحتوى الكيميائى والمركبات العضوية المتطايرة من عمليات التنظيف، والتحكم الكافى فى كمية الضوضاء، والسماح للإضاءة الطبيعية بالنفاذ إلى داخل المبنى.

القضايا الاجتماعية

وعن القضايا الاجتماعية للمدن المستدامة، فان هذه المعايير تم تحديدها بحيث يمكن الوصول إلى الموقع من خلال وسائل النقل الجماعي، والمشى واستخدام الدراجات، والانتباه إلى القيمة الثقافية والتاريخية للمبنى، والانتباه إلى التغير المناخى كعامل لتحديد طبيعة تصميم المبنى واختيار المواد.