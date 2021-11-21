الكرملين: يجب على الناتو وقف ضخ الأسلحة لأوكرانيا

أ ش أ

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) إنه "يجب على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ووقف نشاطاتها الاستفزازية قرب حدود روسيا".

وأضاف بيسكوف - في تصريح بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل الوضع المتوتر الحالي، أوردته شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية - "الحل والمخرج موجود يجب على الناتو وقف نشاطه الاستفزازي بالقرب من حدودنا، ويجب على الناتو التوقف عن نشر وتطوير بنيته التحتية السياسية والعسكرية قرب حدودنا".



وتابع: "يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية عند الحدود الروسية، فضلا عن أنه يجب على دول الناتو التوقف عن تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة، وبالتالي تشجيعها على القيام بأعمال جنونية".



وعلى صعيد متصل، وصف المتحدث باسم الكرملين نشر الخارجية الروسية لمراسلات حول تنظيم قمة لرباعية نورماندي بأنه كان "خطوة غير تقليدية للدبلوماسية"، لكنها خطوة رائعة وحاسمة.



ومن جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف "إن ألمانيا وفرنسا تلعبان لعبة مزدوجة مع التشويه المتعمد لموقف روسيا في موضوع أوكرانيا، وهو ما أجبرها على نشر مراسلات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس حول إمكانية عقد اجتماع وزاري لرباعية نورماندي".