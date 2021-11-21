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القوى العاملة: تحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات متوفى بالرياض

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:40 ص
القوى العاملة: تحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات متوفى بالرياض القوى العاملة
كتبت ــ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات متوفي مصري، بلغت 404 آلاف و749 ريالا سعودياً، أي ما يعادل مليون و691 ألفاً و853 جنيها مصريا تقريبا.
 
حيث كلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى"أشرف ب.ح"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير إلي  أنه فى ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى "أشرف ب.ح"  الطبيب بالمنطقة الشرقية،  وذلك بعد تقدمت زوجته بطلب لمساعدتها في تحصيل مستحقات زوجها المتوفى.
 
ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلي أن الملحق العمالى الدكتور كريم أبو السعود  توجه إلى المقر الرئيسى بالمستشفى بالرياض وتفاوض مع المدير المالي بالإدارة العامة، وتم الاتفاق على ارسال شيك باسم الورثة مناولة باليد باسم سفارة جمهورية مصر العربية، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لتسليم ذوى المتوفى شيك المستحقات المالية .
 
 

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بالرياض

السفارة المصرية بالسعودية

المصريين العاملين بالسعودية

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