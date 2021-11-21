القضاء الإداري يرفض طعن استبعاد رئيس نادي الترسانة وابنه من الانتخابات

كتب أحمد عبد الهادى

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، برفض الدعوي المقامة من محمد وائل صلاح الدين المحامي، وكيلٱ عن محمد سلام وعماد حمدي المرشحين، والذى يطالب فيها باستبعاد طارق سعيد حسانين وابنه محمد طارق سعيد، المرشحين على عضوية نادى الترسانة من قوائم المرشحين وتنقية كشوف الانتخابات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 6740 لسنة 76 قضائية ،وأختصمت كل من وزير الشباب والرياضة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية والمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بصفته ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة بصفته ومدير إدارة الهيئة الرياضية بالجيزة بصفته ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نادى الترسانة بصفته بعدم ادارج المطعون ضدهما بالكشوف النهائية للانتخابات حتى تصبح الانتخابات قانونية.

وتضمنت الدعوي، المطالبة باستبعاد رئيس مجلس الإدارة الحالى لفقدانه أحد شروط الترشح كما تضمن الطعن أستبعاد مرشحين لعضوية نادى الترسانة لفقدانه أحد شروط الترشح.