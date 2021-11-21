القبض على صاحب مخزن بحوزته كمية من الزيت الفاسد في حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 750 كيلو زيت مجهول المصدر قبل بيعه على المواطنين في حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى ، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، كما عُثر بداخل المخزن على (730 كيلو زيت طعام – 114 كيلو عسل أسود -50 جركن فارغ معد للتعبئة) .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط ، إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".