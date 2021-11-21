القبض على سيدة لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" في الموسكى

كتب عبد الرحمن سيد - بهحت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على إحدى السيدات في منطقة الموسكى، لقيامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة"، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (إحدى السيدات ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة) بأسلوب "المغافلة" عقب قيامها بإفتعال مشاجرة معه .

وبتطوير مناقشتها إعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل والمغافلة" ، كما أقرت بإرتكابها عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادها تم ضبط (مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة بمسكنها) ، وأقرت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموها بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.