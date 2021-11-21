القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من الحشيش في المنيرة الغربية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته عدد من طرب الحشيش المخدر، بقصد ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأكدت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بالمنيرة الغربية.

تم إعداد كمين للمتهم، أسفر عن ضبطه، وبحوزته عدد من طرب الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بحيازته المضبوطات للاتجار بها، وترويجها بين زبائنه، لتحقيق مكاسب مادية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.