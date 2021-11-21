الفاصوليا الخضراء.. مفيدة لصحتك تشعرك بالدفء والشبع خلال فصل الشتاء

كتبت أمل علام

تعتبر الفاصوليا الخضراء من أكثر الأطعمة المفيدة لصحتك خلال فصل الشتاء، حيث تمدك بالبروتين وأيضا تمنحك الدفء خلال الشتاء، وتعزز مناعتك وتشعرك بالشبع.



فوائد الفاصوليا الخضراء

وكشفت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، خبيرة التغذية الروسية، أخصائية الغدد الصماء، أن الفاصوليا الخضراء مثالية لخفض الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالفيتامينات وسهلة الهضم، وذلك وفقًا لموقع RIA Novosti

وأشارت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، خبيرة التغذية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الفاصوليا الخضراء، هي إحدى المواد الغذائية المفضلة لخبراء التغذية، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، وسهلة الهضم بخلاف أنواع الفاصوليا والبقوليات الأخرى، وتحتوى على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر المعدنية، لذلك ينصح باستخدامها في مجال الطب وتغذية الأطفال، وتنصح النساء اللواتي في سن الإنجاب بتناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي يساهم في الأداء الطبيعي للجهاز التناسلي ويلعب دورًا رئيسيًا في نمو الجنين أثناء الحمل".



الفاصوليا الخضراء مفيدة لصحتك

وأضافت: "كما تحتوي الفاصوليا الخضراء على كمية كبيرة من فيتامينات مجموعة В ، وفيتامين С والنياسين، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، لذلك من المفيد تناول الفاصوليا الخضراء للوقاية من فقر الدم، كما تحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ويمكن تناولها مع اللحوم والخضروات والكربوهيدرات"، كما أنها مفضلة للكثيرين، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع والدفء خلال فصل الشتاء البارد.