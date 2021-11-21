الضرائب: عدد الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 4239 شركة

كتب - أحمد يعقوب

أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن نجاح منظومة الفاتورة الالكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من قبل وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم .

وأضاف عبد القادر أننا مستمرون في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك مشيرًا إلي أن منظومة الفاتورة الالكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما أنها تعد خطوه رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي بما يسهم في إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونيه من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة

وقال رئيس مصلحة الضرائب أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الخمسة بلغ ما يزيد عن 4239 شركة، موضحًا أن أكثر من 82 مليون فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها حتى الآن.

وأشار إلى أنه قد بلغ عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية أى بدون قرارات إلزام ( 12800) ممول، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية أى خارج قرارات الإلزام 531 ممول، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 سبتمبر الماضى، بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة (بمدينة نصر)، وأيضا بدء تطبيق المرحلة الخامسة للمنظومة فى 15 ديسمبر 2021 بالتطبيق على عدد (3738) من الشركات المسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة.

وأشار عبد القادر إلى أن المصلحة تقوم بعمل تجهيزات استعدادًا لبدء تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة الفاتورة فى 15 ديسمبر القادم من خلال القيام بعقد ورش عمل لتوعية الممولين الملزمين بالانضمام لها، وكذلك التواصل معهم من خلال البريد الإلكترونى، والاتصالات الهاتفية والتى كان لها مردود إيجابى كبير من قبل الممولين .