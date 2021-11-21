اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا لمستوى القائم بالأعمال

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:08 ص
الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا لمستوى القائم بالأعمال الرئيس الصينى شى جين بينج
أ.ش.أ

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قررت الصين، اليوم الأحد، خفض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية إن ليتوانيا، في تجاهل لاحتجاج الصين القوي وإيضاحاتها المتكررة، سمحت لسلطات تايوان بإقامة "المكتب التمثيلي التايواني في ليتوانيا". 

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن هذا التصرف يخلق بشكل علني انطباعا خاطئا عن "صين واحدة وتايوان واحدة" في العالم، ويتخلى عن الالتزام السياسي الذي قطعته ليتوانيا في البيان بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ويقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها، ويتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، مضيفة أن الجانب الصيني عبر عن استيائه واحتجاجه الشديدين إزاء تلك الخطوة، وقرر خفض علاقاته الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

وأوضحت أن هناك صين واحدة فقط في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة الممثلة للصين بأسرها، مشيرة إلى أن مبدأ الصين الواحدة يمثل إجماعا ساحقا للمجتمع الدولي، وهي قاعدة معترف بها على نطاق واسع تحكم العلاقات الدولية، فضلا عن أن هذا المبدأ يمثل الأساس السياسي لتنمية العلاقات الثنائية بين الصين وليتوانيا.

 


وزارة الخارجية الصينية

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الخارجية الصينية

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