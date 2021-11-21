الصين تقرر خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا لمستوى القائم بالأعمال

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية إن ليتوانيا، في تجاهل لاحتجاج الصين القوي وإيضاحاتها المتكررة، سمحت لسلطات تايوان بإقامة "المكتب التمثيلي التايواني في ليتوانيا".

وأشارت الخارجية الصينية إلى أن هذا التصرف يخلق بشكل علني انطباعا خاطئا عن "صين واحدة وتايوان واحدة" في العالم، ويتخلى عن الالتزام السياسي الذي قطعته ليتوانيا في البيان بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، ويقوض سيادة الصين ووحدة أراضيها، ويتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين، مضيفة أن الجانب الصيني عبر عن استيائه واحتجاجه الشديدين إزاء تلك الخطوة، وقرر خفض علاقاته الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال.

وأوضحت أن هناك صين واحدة فقط في العالم وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة الممثلة للصين بأسرها، مشيرة إلى أن مبدأ الصين الواحدة يمثل إجماعا ساحقا للمجتمع الدولي، وهي قاعدة معترف بها على نطاق واسع تحكم العلاقات الدولية، فضلا عن أن هذا المبدأ يمثل الأساس السياسي لتنمية العلاقات الثنائية بين الصين وليتوانيا.