الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما: إجراء كشف وتحليل طبى مجانا

وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من فوائد التبرع بالبلازما إجراء كشف طبي مجانى وكذلك تحاليل للاطمئنان على صحة المتبرع.

وأضافت وزارة الصحة، إن مشتقات البلازما تساعد فى توفير علاج لمرضى المناعة والأمراض الجينية، مؤكدة أن مشروع رئيس الجمهورية "للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما" يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه.

وكشفت وزارة الصحة، أن المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر فى المجال الصحي، حيث يساهم المشروع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، موضحة أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.

وأضاف الوزارة، أن إجمالى مراكز تجميع البلازما بمصر التى تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذى تم افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازى مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال.