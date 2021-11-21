اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما: إجراء كشف وتحليل طبى مجانا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:00 ص
الصحة تكشف فوائد التبرع بالبلازما: إجراء كشف وتحليل طبى مجانا التبرع بالبلازما
وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة والسكان إنه من فوائد التبرع بالبلازما إجراء كشف طبي مجانى وكذلك تحاليل للاطمئنان على صحة المتبرع.

وأضافت وزارة الصحة، إن مشتقات البلازما تساعد فى توفير علاج لمرضى المناعة والأمراض الجينية، مؤكدة أن مشروع رئيس الجمهورية "للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما" يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه.
 
وكشفت وزارة الصحة، أن المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر فى المجال الصحي، حيث يساهم المشروع فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، موضحة أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.
 
وأضاف الوزارة، أن إجمالى مراكز تجميع البلازما بمصر التى تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذى تم افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعين لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازى مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع فى هذا المجال.
 

  


الصحة

البلازما

فحوص طبية

كشوف طبية

تحاليل مجانية

وزارة الصحة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تكشف تفاصيل خطة مواجهة التقلبات الجوية بالمحافظات.. توفير مصل العقرب والثعبان لسكان المحافظات.. نشر فرق الطب الوقائى لمكافحة الأمراض الوبائية.. وغرفة الأزمات فى انعقاد دائم لتقديم الدعم الإغاثى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 02:00 م

الصحة تضع تعريفا لفيروس الجهاز التنفسى المخلوى وتؤكد:دور برد وخطر على الأطفال

الأحد، 14 نوفمبر 2021 12:34 م

فى الذكرى الـ100 لاكتشاف الأنسولين.. الصحة العالمية: لايزال بعيدًا عن متناول مرضى السكرى

الأحد، 14 نوفمبر 2021 12:27 م

الصحة تطلق قافلتين طبيتين بأسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

الأحد، 14 نوفمبر 2021 12:26 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة