اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تجدد مناشدة المواطنين بتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 01:51 م
الصحة تجدد مناشدة المواطنين بتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا لقاح كورونا
كتب ـ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع للوزارة لحجز اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.
 
وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لتقوية مناعتك.. سجل للحصول على اللقاح"، وتابعت الوزارة أن هناك تسهيلات تقوم بها الوزارة للوصول للمستهدف من التطعيم، حيث دشنت عدة مراكز لتلقي لقاحات فيروس كورونا متمركزة داخل محطتي "السادات والشهداء" بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر "رمسيس"، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.
 

 
وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، وأكدت أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، قالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو إحساس بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

الصحة

المناعة

كورونا

لقاح كورونا

أماكن لقاح كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: لم نتخذ قرارا بتطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا حتى الآن

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:45 ص

المصل واللقاح: تلقى لقاح كورونا ليس رفاهية.. ولدينا 7 أنواع فى مصر

السبت، 20 نوفمبر 2021 09:12 م

عدم الحصول على لقاح كورونا قد يكلفك حياتك.. نسبة الوفيات في الموجة الرابعة أعلى بين غير الملقحين.. الصحة العالمية: التطعيم يحميك من المضاعفات الخطيرة للفيروس.. وارتداء الكمامة ضرورة حتى للحاصلين على التطعيم

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:32 م

إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على النقطة المركزية للحصول على لقاح كورونا.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:38 م

مليون و391 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا بالغربية

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:05 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة