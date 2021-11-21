الصحة تجدد مناشدة المواطنين بتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا

كتب ـ وليد عبد السلام

شددت وزارة الصحة والسكان علي ضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع للوزارة لحجز اللقاح، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لتقوية مناعتك.. سجل للحصول على اللقاح"، وتابعت الوزارة أن هناك تسهيلات تقوم بها الوزارة للوصول للمستهدف من التطعيم، حيث دشنت عدة مراكز لتلقي لقاحات فيروس كورونا متمركزة داخل محطتي "السادات والشهداء" بمترو الأنفاق، ومحطة قطارات مصر "رمسيس"، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.





وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع اللقاحات، وأكدت أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للقلق أو الخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، قالت الوزارة إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم أو إحساس بالتعب والإرهاق والرغبة في النوم، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.