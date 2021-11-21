الصحة التونسية: تطعيم 22 ألفا و720 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 22 ألفا و720 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس من بينهم 10 آلاف و528 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن 4 ملايين و856 ألفا و968 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و27 ألفا و32 جرعة بينها 17 ألفا و832 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و946 ألفا و17 شخصا حتى الآن.