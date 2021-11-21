السيطرة على حريق فى حظيرة مواشى دون خسائر بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بحظيرتى مواشى بإحدى قرى مركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا دون أضرار بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق بحظيرتي مواشي ملك كل من سيد عبدالله عبدالسلام ، وشقيقه محمد، مقيمان بقرية ألخياري بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا بسبب عقب سيجارة .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ فى القرية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ، بينما تسبب في تلفيات الحظيرتين .

وفى سياق آخر شدد اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة النزول والمتابعة المستمرة ، لحالة الطقس فى الشوارع ، ومتابعة تطهير مخرات السيول وصيانة أعمدة الإنارة .