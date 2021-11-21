الرى: تركيب 5 مواقع رصد جديدة لهطول الأمطار بالوادى الجديد ومطروح والبحر الأحمر

كتبت ـ أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع التخطيط بالوزارة بالتعاون مع قطاع الرصد الاتصالات انتهى من أعمال تركيب وتشغيل 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ومدينة سيوة بمحافظة مطروح ومدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بمعرفة مهندسى وفنيي الوزارة، ليرتفع بذلك عدد مواقع الرصد على مستوى الجمهورية لـ 38 موقع والتي تعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات (المنوفية – الشرقية –البحيرة –الغربية –كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – الجيزة – بنى سويف – المنيا – سوهاج – قنا – أسوان – مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر).

وأوضح عبد العاطى، فى بيان اليوم، أن هذه المحطات تساهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار وحركتها وتوزيعها في المواقع المختلفة، مما يساهم في التعامل بدرجة عالية من الكفاءة مع ظاهرة السيول الومضية وتلافي أضرارها المدمرة ، والاستفادة من البيانات اللحظية الصادرة عن هذه المواقع في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول وإجراء التخفيضات اللازمة في مناسيب المياه والتعامل الفورى مع أى طوارئ أو مستجدات، كما تُسهم منظومة الرصد التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ بالأمطار والتى يقوم بها مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ، حيث أشارت نتائج الرصد للدقة العالية في أعمال التنبؤ.

وأضاف، أن إنشاء هذه المحطات يأتى في إطار جهود الوزارة لدمج أحدث تكنولوجيات نظم الاتصالات والمعلومات ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة وتأصيلها بهدف ترقية الأداء وضمان جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذ القرار بالوزارة على كافة المستويات لتمكينهم من إتخاذ ما يلزم من قرارات نحو تحقيق مستهدفات الوزارة في الإدارة الرشيدة للموارد المائية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة ، وفي إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات من خلال التطوير والابتكار لأدوات إدارة الموارد المائية ومنها نظم الرصد والمراقبة المتكاملة.

ووجه عبد العاطى باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية وكفاءة عمل منظومة المراقبة والرصد وضمان سلامة أدائها وانتظام تشغيلها من خلال المتابعة الدقيقة والمرور الدورى والتوظيف الأمثل لمخرجات المنظومة من خلال عمل قواعد بيانات وتوفير هذه البيانات بصورة دورية وبصفة لحظية.

جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة ، حيث يتم التنبؤ بالأمطار قبل حدوثها ب 72 ساعة ، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة.