الدبيبة ينتقد قانون الانتخابات الليبية

شكك رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة في نزاهة قانون الانتخابات، قائلا إنه "مفصل من أجل خدمة أشخاص بأعنيهم" على حد وصفه من دون أن يحددهم.وقال في كلمة ألقاها بمدينة زوارة الواقعة غرب طرابلس: إن «الشعب الليبي هو من يقرر ويوقف العبث الذي يحدث في البلاد»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نسمح لهم بالعبث بمصير الشعب الليبي».وأضاف «يجب علينا أن نتحد لوقف المتشرذمين الذين يريدون تفكيك البلاد».

كما أكد أنه «لن تكون هناك فوضى في ليبيا مجدداً.. وأي عرقلة لمسار تصحيح المسار نحو إجراء العملية الانتخابية ستكلفنا الكثير»، وفقا لموقع العربية.وشدد الدبيبة على أنه يريد دولة القانون، وأن يكون القانون «مصدراً لاستقرارها وليس مصدراً للحروب»، مضيفاً: «أما أن يتحول القانون أداة للاستغلال السياسي، فهذا أمر خطير جداً».وأكد رئيس الحكومة أن «القضاء الليبي نزيه ولن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، وسيكون في موعده.. والمفوضية حتماً لن تكون طرفاً سياسياً».