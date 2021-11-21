الجيزة توقع بروتوكولا مع وزارة الرى لتطوير كورنيش المريوطية ـ فيصل

كتب ــ سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والرى للبدء فى أعمال تطوير كورنيش المريوطية فيصل، حيث طرحت محافظة الجيزة أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام فى اتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى، وذلك بعد الطفرة التنموية التى حققها مشروع تطوير المجرى المائى لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام وتحويلها من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضارى.

وخلال أيام تبدأ أعمال التطوير بداية من تقاطع شارع الهرم بترعة المريوطية باتجاه شارع فيصل بمسار الترعة، ثم من تقاطع الترعة مع شارع فيصل باتجاه الطريق الدائرى، حيث من المقرر أن تستمر أعمال التطوير 6 أشهر، ليتم تغطية جزء من مسار الترعة فى الجزء الواقع بين شارع الهرم وشارع فيصل ليتم تخصيصه كموقف للسيرفيس، كما سيتم تغطية جزء آخر فى المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والطريق الدائرى لتكون موقف ميكروباص حضارى بديلا عن المواقف العشوائية بمسار الترعة.

وسيتم تطوير باقى مسار الترعة ليتحول لممشى حضارى بعد إنشاء كورنيش للترعة على غرار ما تم تطويره فى المرحلة الأولى بداية من شارع الهرم حتى مدخل قرية شبرامنت، ومن المقرر أن يتم تخصيص أماكن حضارية لطرحها كمطاعم وكافيهات بطول مسار التطوير، وذلك لتوفير الخدمات للجمهور، بالإضافة إلى توفير فرص عمل واستغلال المناطق التى تعدى عليها بعض المواطنين.

وبالتزامن مع أعمال التطوير الجارية انتهت محافظة الجيزة من إنشاء عدد من كبارى المشاة فى الجزء الذى تم تطويره، كما تم إنشاء كوبرى جديد لحركة السيارات بالإضافة إلى رفع كفاءة الكبارى السطحية الموجودة على جسر الكوبرى.