اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجارديان: استعدادات لتوفير لقاحات إضافية ببريطانيا بعد اقتراح بتحصين الأطفال

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:12 م
الجارديان: استعدادات لتوفير لقاحات إضافية ببريطانيا بعد اقتراح بتحصين الأطفال لقاحات كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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قال مسئولون بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إن الهيئة جاهزة لتوسيع نطاق توافر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بسرعة في حال حدوث تغيير في توصيات الخبراء بشأن الفئات التي يجب أن تتلقى اللقاحات، وذلك بعد أن أشار تقرير إلى أن الخطط المقترحة لإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما يمكن أن تصبح حقيقة العام المقبل.


وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن لقاحات كوفيد-19 مرخصة في المملكة المتحدة فقط للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر، وأي قرار بتوسيع نطاقها لتشمل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما ستتخذه وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.


ووفقا للصحيفة، أفادت تقارير بأن مسئولين كبار بقطاع الصحة يستعدون لطرح اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما الربيع المقبل.


ونقلت عن مصدر لم يكشف عن اسمه أن الخطط الخاصة بالفئات التي تحصل على اللقاح يمكن أن تتغير.


بدورها، ذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إن اللقاحات سيتم السماح بها للأطفال في هذه الفئة العمرية فقط إذا تم استيفاء معايير السلامة والجودة والفعالية.


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