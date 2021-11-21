التنمية المحلية توجه رؤساء الأحياء بالنزول للشوارع لمتابعة شفط مياه الأمطار

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التى تعرضت لها بعض المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء .

وأوضح شعراوى، في بيان اليوم، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض محافظة الإسكندرية إلى أمطار شديدة مع سحب رعدية، وجارى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة فى جميع أنحاء المحافظة ، كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطار شديدة على معظم الأحياء مع استمرار رفع المياه، وشهدت محافظة شمال سيناء أمطار شديدة على مركز الحسنة ومتوسطة على مدينتى العريش والشيخ زويد، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض قرى مركز نخل.

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى تعليق الدراسة فى محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية .

كما أشار التقرير إلى توقف الأمطار فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح وكفرالشيخ والشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى الأحياء والمراكز والنقاط الساخنة ، فيما تشهد باقى المحافظات استقرارا فى حالة الطقس

وشدد شعراوى على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومطالع ومنازل الكبارى واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

ووجه شعراوى باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التى تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية ، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، واستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها ، للتعامل الفورى والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية .

وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية ، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.