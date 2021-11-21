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التنمية المحلية: القيادة السياسية تحرص على تحقيق تنمية مستدامة بقرى مصر

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:31 م
التنمية المحلية: القيادة السياسية تحرص على تحقيق تنمية مستدامة بقرى مصر الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك حرصا حقيقيا من القيادة السياسية على القيام بدور فعال ورائد سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي لتحقيق تنمية مستدامة على أرض الريف المصرى في ضوء استراتيجية مصر 2030.

أضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر ساعة" مع الإعلامية خلود زهران، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك حرصا أيضا من كل قطاعات الدولة المصرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للتشارك في التخطيط وتقدير الاحتياجات الحقيقية للأهالى بالمراكز والقرى والنجوع، وتطوير البنية التحتية شاملة "مياه شرب نظيفة وصرف صحي وغاز طبيعي وخدمات تعليمية وصحية، إلى غير ذلك من كل الخدمات".

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن مبادرة حياة كريمة ستوفر أيضا مستوى من الأنشطة الاقتصادية لتحقيق تنمية اقتصادية محلية على أرض القرى المصرية، ليكون هناك تمكين حقيقية للتنمية في الريف المصرى، متابعا: "هناك شراكة استراتيجية مع كل كيانات الدولة المصرية والوزارات المعنية، والجميع يستهدف تحقيق استدامة في كل مؤشرات التنمية المستهدفة، ليس على مستوى المركز فقط، وإنما على مستوى كل المحافظات المصرية والمراكز والقرى والنجوع في إطار مبادرة حياة كريمة".


الدكتور خالد قاسم

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الوعى

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