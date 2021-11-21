التنمية الحضارية: كل المناطق الجديدة لم تتعرض لأى تجمعات مائية جراء الأمطار

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن المشروعات التي أقامتها الدولة المصرية لتطوير المناطق الغير آمنة، ونقل أهاليها إلى أماكن حضارية، ساهم في حماية هؤلاء المواطنين من تقلبات الطقس السيىء، مردفا: "كان يحدث بعض الوفيات نتيجة صعق الكهرباء، وأحيانا كانت الأمطار تهدم منازل بالمناطق الغير آمنة عقب تعرضها للسيول ولكن هذا الأمر فى الماضى".

أضاف صديق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الدولة أقامت أيضا في الفترة الماضية سدودا وبحيرات في بعض المناطق للوقوف ضد مخاطر السيول، مؤكدا عدم تعرض المشروعات البديلة للعشوائيات إلى أي تجمعات مائية على الإطلاق بسبب الدراسات التي أجريت على تصريف المياه قبل إنشائها.

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية تفكر دائما منذ البداية في إنشاء مجتمع عمراني ناجح جدا، قبل الشروع في تنفيذه، قائلا: "لسه أحلامنا أكبر من كده بكتير في اللي جاي".

وأكمل: "نقلنا حوالى 120 ألف مواطن كانوا ساكنين في مخرات السيول إلى أماكن حضرية، ونحن أنشأنا 5 سدود في جنوب سيناء وفى مايو وأسوان، وعملنا مع السدود بحيرات لتجميع مياه السيول لاستخدامها في الزراعة بعد معالجتها مرة أخرى، ونحن نحاول أن نستغل كل نقطة مياه في الدولة".