اليوم السابع
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التحريات تكشف ملابسات نشوب حريق بقاعة أفراح في الجيزة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:39 م
التحريات تكشف ملابسات نشوب حريق بقاعة أفراح في الجيزة السيطرة على حريق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بقاعة أفراح، بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا أدى إلى اشتعال النيران، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب نشوب الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بقاعة أفراح بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور. انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق اشتعل بمحتويات قاعة الأفراح، فتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتداداها للعقارات المجاورة دون إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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