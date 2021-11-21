البنك التجاري و"هيرميس" يحافظان على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة

كتب هانى الحوتى

حافظت عدد من الأسهم القيادية على صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هامشيًا، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، القابضة المصرية الكويتية، بنك كريدي أجريكول مصر، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13321 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4442 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2935 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المصرية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، البدر للبلاستيك، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 حوالي 200.7 ألف سهم، 34.7 ألف سهم، 3 آلاف سهم، 508.6 ألف سهم، 101 ألف سهم، 351 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، جدوى للتنمية الصناعية، 10 آلاف سهم، 9 آلاف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، رواد السياحة-رواد، مستشفى النزهة الدولي، 10 آلاف سهم، 55 ألف سهم، 23296 سهم، 50 ألف سهم، 145 ألف سهم، 180 ألف سهم، 108.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 17020 سهم، واشترى مساهم رئيسي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 75 ألف سهم.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى 354 ألف سهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.54%، شراء الشركة الثانية 240 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.56%، شراء الشركة الثالثة 990 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.31%، شراء الشركة الرابعة 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.43%.