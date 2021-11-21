البحرين والأردن تبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه تم خلال اللقاء - الذي عقد على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر حوار المنامة - بحث تطورات الأوضاع الإقليمية ومجالات التنسيق المتواصل تجاه التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق آخر، اجتمع الزياني مع بريت ماكجورك منسق شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين ومصالح دول المنطقة.

واستعراض اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والتحديات التي تهدد أمنها واستقرارها والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والسلم والتنمية في المنطقة، بما يحقق تطلعات شعوبها في النماء والإزدهار.

كما التقى وزير خارجية البحرين مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، حيث بحثا العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والجهود المبذولة لتنميتها وتطويرها، فضلا عن استعراض التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة وتتطلب دوام التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والإزدهار لجميع شعوبها.