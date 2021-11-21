اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرين: هناك فرص وإمكانيات اقتصادية واعدة للتعاون المشترك مع ألمانيا

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:20 م
البحرين: هناك فرص وإمكانيات اقتصادية واعدة للتعاون المشترك مع ألمانيا رئيس وزراء البحرين
ا ش ا

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أكدت مملكة البحرين أن هناك فرصا وإمكانيات اقتصادية واعدة للتعاون المشترك مع ألمانيا، وأن البرامج الحكومية الرائدة أثمرت بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة وتسهيلات متنوعة ومتميزة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال ترؤس الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحرينية، اليوم /الأحد/، الاجتماع الخامس للمشاورات السياسية بين البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش أعمال مؤتمر "حوار المنامة" في دورته الـ17، بينما ترأس الجانب الألماني ميجيل بيرجر وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية.
وخلال الاجتماع، رحب الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالانعقاد الدوري للمشاورات السياسية مع الجانب الألماني، مشيدًا بالتطور المحرز على صعيد العلاقات البحرينية الألمانية في كافة المجالات، بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية جهود ومواقف مملكة البحرين لتحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، مثمنًا إسهامات جمهورية ألمانيا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ومن جانبه، أكد بيرجر أن مملكة البحرين تعد شريكًا مهمًا لبلاده في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن ارتياحه للنتائج الطيبة والإيجابية التي أسفرت عنها جولة المشاورات السياسية.
 

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