الاحتلال الإسرائيلى يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويستدعى شقيقه للتحقيق

كتب أحمد جمعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، منزل فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط في القدس، الذي ارتقى برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال سلمت شقيق فادى أبو شخيدم، بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية".

يذكر أن المواطن الفلسطيني أبو شخيدم (42 عاما) من مخيم شعفاط في القدس المحتلة، لقى مصرعه برصاص الاحتلال الاسرائيلى قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، الأحد، عن صورة تبرز منفذ عملية القدس فادى محمود أبو شخيدم خلال الاشتباك المسلح الذى اندلع في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أنّ عملية تبادل لإطلاق النار وطعن، وقعت قرب باب السلسلة بالمسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن منفذ العملية ارتدى ملابس "يهودى متدين" وكان مسلح ويرتدى درع واقى من الرصاص.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ شابين فلسطينيين من نفذا عملية القدس، الأول أطلق النار والثانى حاول الطعن وقام بالفرار من المكان.

ولقى مواطن فلسطيني بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، مصرعه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن تنكر في زي يهودي متدين ونفذ عملية إطلاق نار وطعن أسفرت عن مقتل إسرائيلي، وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتيل الإسرائيلي في الثلاثينيات من العمر، دون أن تحدد ما إذا كان من عناصر الشرطة الإسرائيلية أو من المستوطنين، وقالت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إغلاقا تاما في محيط باب السلسلة، في حين أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي استنفرت قواتها في البلدة القديمة، وأغلقت باب العمود، ونصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى المسجد الأقصى، كما قامت بتوفير الحماية للمستوطنين الذين كانوا يقتحمون الأقصى في تلك الأثناء، وأخرجتهم من ساحات الحرم من جهة باب المغاربة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مستهل اجتماع الحكومة صباح الأحد أن عملية إطلاق النار التي جرت في البلدة القديمة بالقدس "قاسية"، مشيرا إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى، لافتا إلى أن العملية هي الثانية التي وقعت مؤخرا في القدس وأوعز "بينيت" لقوات الأمن بالاستعداد واليقظة خشية عمليات مشابهة.