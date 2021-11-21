اليوم السابع
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الإسكندرية تعلن تعطيل العمل اليوم بالمصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:09 ص
الإسكندرية تعلن تعطيل العمل اليوم بالمصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم الأحد بجميع المصالح الحكومية عدا مرافق المياه والصرف الصحى والإسعاف والكهرباء وغيرها من المرافق الضرورية. وذلك لمواجهة تلك الظروف والآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ الذى تمر به محافظة الإسكندرية.

 

وحذر المحافظ المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.

 

يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها الجهات المسئولة. وذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الصرف الصحى

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