الإحصاء: 5 % زيادة فى ساعات البث المرئى عام 2020/2019

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد الموافق بياناً صحفياً لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1996، وجاء هذا الحدث اعترافا بالتاثير المتزايد للتليفزيون فى عمليه صنع القرار وأثره فى السياسة العالمية كما مكن الجميع من متابعه ابرز المعلومات الهامه وغيرها من الاحداث البارزه .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام، بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية 178.9 ألف ساعة عام 2019/2020 مـقابل 170.3 ألف سـاعة عــام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5%

واحتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2019/2020 حيث بلغ 38910 ساعة بنسبة 21.8 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 106 ساعة يومياً يليه الـمجال الترفيهي بعدد ساعات 25797 ساعة بنسبة 14.4% بمتوسط 70 ساعة يومياً يليه المجال الثقافي بعـدد ساعـات 24271 ساعة بنسبة 13.6% بمتوسط 66 ساعة يومياً .

وبـلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية(الأولي، الثانية ، القاهرة، القنال، الاسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة ) 152 ساعة يـومـيا عام 2019/2020.

وبلـغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة عـام 2019/2020 مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019 بزيادة قدرها 22.8 %، وبلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة) 38318 ساعة عام 2019/2020 مقابل 38180 ساعة عام2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.

وبلغ عدد ساعات البث المرئى لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020 مقابل 6810 ساعة عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 1.3 %، وبـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار راديو مصر) 26352 ساعة عام 2019/2020 وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر، وبلغ إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام 2019/2020 مقابل 78840 ساعة عام 2018 /2019 بنسبة زياده قدرها 0.3% .

وبلغ المجال الإجتماعي أعلي نسبة لعدد ساعات البث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020حيث بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8 % من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 17552 ساعة بنسبة 22.2%.