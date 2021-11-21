الأمن العام يضبط 176 قطعة سلاح وينفذ 84 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 176 قطعة سلاح نارى، 263 قضية مخدرات وتنفيذ 84902 حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 15 قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط 15 قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 20 متهم "لعدد 10منهم معلومات جنائية"، وضبط 5 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ 7362 حكما قضائيا متنوعا.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).. بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير الـمُرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من محل سكنه ، وبحوزته (بندقية خرطوش- 5 فرد محلى– عدد من الطلقات - هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه.

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه بمحافظتى (المنيا – أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة ، وبحوزته (22 طبنجة – 44 خزينة حديدية فارغة – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، وأنه يستخدم السيارة المضبوطة فى نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3354) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13736) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (209) قضية فى مجال "الضرائب العامة ، جمارك ، الضرائب العقارية والملاهى.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (179) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1211) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد ، و44 قضية فى مجال الأمن العام.