الأمطار تعود لكفر الشيخ واستمرار موجة الطقس السيئ لليوم الثانى.. لايف وصور

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة تليفزيون اليوم السابع، هطول أمطار مكثفة على مدن كفر الشيخ، وأنحاء متفرقة بالساحل الشمالي، مع استمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار، وخاصة بالمناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال ال48 ساعة المقبلة حسب نشرة هيئة الأرصاد المصرية.

ووجه رؤساء المدن بالاستمرار في مواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، كما وجه رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطا، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.