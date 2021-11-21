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الأقصر ترفع عمود إنارة متهالك بمنطقة حى وسط وتواصل تطوير المدينة.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 09:53 ص
الأقصر ترفع عمود إنارة متهالك بمنطقة حى وسط وتواصل تطوير المدينة.. صور مدينة الأقصر ترفع عمود متهالك بمنطقة حي وسط
الأقصر – أحمد مرعى

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تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة أعمال رفع عمود إنارة متهالك يمثل خطورة على المارة، ويسىء للمظهر العام للطريق، وذلك بمنطقة شارع السرب بحي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة حرصاً علي سلامة المواطنين، ومنع حدوث أي حوادث صعق بالكهرباء.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن رئاسة مدينة الأقصر مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح طبقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، لإعادة المشهد الجمالي والحضاري اللائق للأقصر، بلد الحضارة والتاريخ وعاصمة الثقافة العربية والسياحة العالمية.

كما قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، جولة تفقدية يرافقة رئيس حى جنوب ووسط ورجال التفتيش المالي والإداري لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ورفع الكفاءة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام برفع مستوى النظافة، وتابع رئيس مدينة الأقصر، خلال جولاته العمل فى منطقة كورنيش النيل بحي جنوب من الناحية اليمني للقادم من ميدان الايبروتيل والتي تضمنت كافة الأعمال من رفع كفاءة وتطوير ونظافة وتجميل، وبدءاً من منطقة الكومنولث بحي شمال مروراً بمبنى هيئة الرقابة الإدارية وصولاً حتى ميدان الملك عبد الله بمنطقة وسط، ومنطقة الشيخ موسى مروراً بشارع قوات الأمن بحي شمال.

وفى نفس السياق، وجه العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة ورفع جميع المخلفات الناتجة أولا بأول وتنفيذ حملات نظافة شاملة بصفة مستمرة، مؤكداً على أن رئاسة مدينة الأقصر تواصل جهودها من أجل وجود أماكن راقية تليق بتاريخ وحضارة مدينة الأقصر، يأتي ذلك من أجل الظهور بالمظهر اللائق أمام الزائرين وتزامناً مع الاستعدادات المكثفة للاحتفالية الكبري وهي افتتاح طريق الكباش.

 

جانب من رفع عمود انارة متهالك بشوارع المدينة
جانب من رفع عمود إنارة متهالك بشوارع المدينة

 

حملات التطوير والتجميل بالأقصر
حملات التطوير والتجميل بالأقصر

 

مدينة الأقصر ترفع عمود متهالك بمنطقة حي وسط
مدينة الأقصر ترفع عمود إنارة متهالك بمنطقة حي وسط

 


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