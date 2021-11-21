الأردن يعلن ارتفاع وفيات كورونا 41% فى آخر 3 أسابيع

وكالات

قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية في الأردن رائدة القطب، إن معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع في البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة بلغت 41%.

وحسب موقع سبوتنيك، أضافت رائدة القطب أن هناك تزايد مطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على كافة المستويات.

وأوضحت أن الإصابات بفيروس كورونا تزايدت بنسبة تراوحت بين 30-40%، في البلاد خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة الماضية.

وخلال آخر أسبوعين، تزايد معدل الفحوص الإيجابية للكشف عن فيروس كورونا بنسبة 22%، بحسب القطب التي أوضحت أن الزيادة في الحالات النشطة بلغت 28%.

واعتبرت أن الأمر الأكثر أهمية هو نسبة الإشغال والعزل، وإذا ما كانت تزيد بنسبة كبيرة، ومعدل من يدخلون المستشفى والعناية الحثيثة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت القطب أن نسبة الإشغال في المستشفيات وخاصة العناية المركزة نسبتها قليلة ولا تزال تحت السيطرة، مشيرة إلى أن نسبتها في المجمل تبلغ 38%.

وأشارت إلى أن الأردن لم يصل للخط الذي يعجز عنده على استيعاب المرضى، معتبرة أن هذا الأمر يقرر إذا كان الوضع صعبا أم لا.