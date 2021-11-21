افتتاح أحدث صالات الألعاب الرياضية في مدينتي " Iconfit "

تم افتتاح أحدث فروع Iconfit Gym في نادي مدينتي الرياضي . ويتميز Iconfit بوجود أحدث أجهزة الألعاب الرياضية و اللياقة البدنية ، بالإضافة إلى نخبة من أفضل المدربيين المتخصصين في مجال الألعاب والرياضات البدنية.



Iconfit

ويقدم Iconfit برامج متنوعة وخدمات وتدريبات بدنية وصحية مختلفة تهدف إلى تشجيع الأفراد على تغيير نمط الحياة إلى الأفضل وتعزيز الثقة بالنفس من خلال ممارسة الرياضة للتمتع بجسد صحي ورياضي ، وتطوير اللياقة البدنية. ويقدم Iconfit أيضاً خدمات إعادة تأهيل لإصابات الملاعب وبرامج لخسارة الوزن الزائد .