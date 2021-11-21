استمرار رفع حالة الطوارئ وسحب تراكمات مياه الأمطار بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمال رفع مياه الأمطار من قرى ومدن المحافظة، مكلفا اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، متابعة الأعمال التي تجري على الأرض لرفع مياه الأمطار وحملات النظافة اليومية، ومتابعة رؤساء المدن والوحدات القروية، ومدهم بالمعدات اللازمة لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، برغم عدم تعرض عدد من مدن وقرى المحافظة لهطول أمطار ،اليوم الأحد، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار المتبقية بجميع مدن وقرى المحافظة ، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏‏وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار في حالة سقوطها، كما شددّ محافظ كفر الشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

وتفقدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من أحياء مدينة بلطيم والبرلس وفوه ،لمتابعة رفع مياه الأمطار ، وكيفية التعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها مدن المحافظة، والتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، لمتابع رفع مخلفات الأمطار.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الامطار من أحياء شرق وغرب العاصمة، إضافة لرفع المخلفات من الشوارع، وأشرف على أعمال النظافة اليومية، وبدء وضع السن في أجزاء من شارعين.

وأشرف عصام القصيف على أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع المتبقية من هطولها أمس، كما تابع على رفع مياه الامطار من قرى الحامول، وشن حملة لرفع مخلفات الأمطار وإزالة الاشغالات، لتيسير الحركة المرورية.

كما تابع المحاسب فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مجلس ومدينة قلين، رفع مياه الأمطار موجها تعليماته لرؤساء القرى بالتأكد على صيانة صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف، كما وجه شركة الكهرباء والميكانيكا بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المركز لمواجهة أي تغيرات مناخية .

وواصل اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الإشراف على أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة اولاً بأول، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين.

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، على سحب جميع مياه الأمطار بجميع أنحاء المدينة بمعدات المجلس من سيارات الكسح وماكينات شفط المياه ،وتشغيل الروافع بالمدينة لطرد المياه عن طريق خطوط الطرد.

وتابع جمال سطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية، والتأكد من رفع جميع المياه من الشوارع، وتابع حالة قرى مركز بيلا موجها بسرعة رفع مياه الأمطار المتبقية من هطولها أمس، وواصل شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الإشراف على أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة، لليوم الثاني على التوالي .

وأشرَف السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على اعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدن والقرى، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كافة مجموعات العمل المستمرة في المواجهة بكسح تراكمات الأمطار بالإضافة إلى تواجد كافة فرق التدخل ورفع درجة الاستعداد بمحطات الصرف الصحي والتنسيق الدائم مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة قد تطرأ

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس،و بالمستشفى المركزي والتأمين الصحي، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة سيدى غازى على رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى المحيطة بها، ورفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، وتفقد عدد من المصالح الحكومية بالمدينة.

كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى، أولا بأول، واستمرار رفع درجة الطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، ومتابعة القرى التي هطلت بها الأمطار ومدها بسيارات الكسح.

كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على أعمال رفع تجمعات المياه المتبقية بشوارع المدينة والقرى بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولا بأول، لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشدداً بالاستمرار برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع لحين الانتهاء من أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة من شوارع المدينة والقرى.



استمرار رفع مياه الامطار



السكرتير المساعد في جولة لمتابعة رفع مياه الامطار



جانب من رفع مياه الامطار بدسوق



جانب من متابعة رفع مياه الامطار



رفع مياه الامطار المتبقية من شوارع مصيف بلطيم



رفع مياه الامطار من شوارع دسوق



رفع مياه الامطار من شوارع قلين_1



متابعة رفع مياه الامطار بمصيف بلطيم



متابعة رفهع مياه الامطار بفوه