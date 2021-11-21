استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب أحد أبواب المسجد الأقصى

أ.ش.أ

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن تنكر في زي يهودي متدين ونفذ عملية إطلاق نار وطعن أسفرت عن مقتل إسرائيلي، وإصابة ثلاثة آخرين من عناصر شرطة الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن القتيل الإسرائيلي في الثلاثينيات من العمر، دون أن تحدد ما إذا كان من عناصر الشرطة الإسرائيلية أو من المستوطنين.

وقالت مصادر في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال تفرض إغلاقا تاما في محيط باب السلسلة، في حين أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك، والبلدة القديمة.

وكانت شرطة الاحتلال قد استنفرت قواتها في البلدة القديمة، وأغلقت باب العمود، ونصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل المواطنين ومنعتهم من التوجه إلى الأقصى، كما قامت بتوفير الحماية للمستوطنين الذين كانوا يقتحمون الأقصى في تلك الأثناء، وأخرجتهم من باحات الحرم من جهة باب المغاربة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم في هذه الأثناء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.