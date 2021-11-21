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استحابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات الأمطار بالكورنيش

الأحد، 21 نوفمبر 2021 06:27 م
استحابة لـ"اليوم السابع".. محافظ الإسكندرية يتابع تصريف تراكمات الأمطار بالكورنيش المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير

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أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  اليوم، جولة تفقدية بطول الكورنيش، لمتابعة عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار وتسيير حركة المرور، يأتى ذلك استمرار لجولات المحافظ التفقدية لليوم الثانى على التوالى لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة. 

وخلال الجولة؛ قال المحافظ أن الحركة المرورية بطريق الكورنيش لم تتوقف نهائيًا، موضحًا أنه بشكل مؤقت حدثت كثافة وبطء فى الحركة المرورية ببعض المناطق بالكورنيش، نظرًا لكثافة الأمطار الغزيرة التى فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش، مشيرًا إلى أنه عقب استيعاب الشنايش تم رجوع الحركة المرورية بشكلها الطبيعى مرة أخرى. 

وأوضح الشريف أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية منذ أول أمس قد فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالمحافظة عدة مرات. 

وأكد أن هناك غرفة عمليات رئيسية وتنسيق كامل بين كافة الجهات والأجهزة والقطاعات الحيوية والخدمية بالمحافظة لمتابعة ورصد حالة الشارع. 

موضحًا أن جميع معدات وسيارات الصرف الصحى بجميع الجهات تعمل بكامل طاقاتها وبشكل متواصل على مدار الساعة لكسح تراكمات الأمطار الغزيرة. 

وأشار المحافظ إلى أنه من الطبيعى تواجد بعض التراكمات لمياه الأمطار فى بعض الشوارع الجانبية وخاصة بالمناطق العشوائية المنخفضة عن مستوى سطح الأرض، وذلك فى ظل غزارة الأمطار وموجة الطقس السيئ. 

موضحًا أنه جارى التعامل لرفع جميع التراكمات وتصريف المياه المتراكمة فى الميادين والشوارع الرئيسية ثم البدء فى الشوارع الجانبية.

كان تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، حول غرق مناطق من كورنيش الإسكندرية بعد تجدد الأمطار الغزيرة والمتوسطة، فى موجة التقلبات الجوية. 

وشهدت منطقة لوران شرق الإسكندرية غرق كورنيش الإسكندرية، وتعطل حركة المرور بسبب تراكم مياه الأمطار ووصولها إلى حد الرصيف وارتفاع فى منسوب المياه بالشوارع الرئيسية.

 
المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار (1)
 

المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار (2)
 

المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار (3)
 

المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار (4)
 

المحافظ يتابع عمليات تصريف تراكمات مياه الأمطار (5)
 

 


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