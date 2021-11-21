استئناف تشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة من الجانبين

وأكدت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر، استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ لتيسير إجراءات العبور من الجانبين، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، ويعمل بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت؛ لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجميع والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.