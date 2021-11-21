اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استئناف تشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة من الجانبين

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:15 ص
استئناف تشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة من الجانبين معبر رفح - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البري من الجانبين (عقب العطلة الأسبوعية)، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية؛ للتيسير على الإخوة الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكدت الجهات المسئولة عن تشغيل المعبر، استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية؛ لتيسير إجراءات العبور من الجانبين، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، ويعمل بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت؛ لإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجميع والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

 


معبر رفح

فلسطين

مصر

قطاع غزة

مساعدات انسانية

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