اختيار جامع الجزائر من بين أفضل التصاميم المعمارية سنة 2021

إيمان حنا

أختير جامع الجزائر من بين أفضل التصاميم المعمارية لعام 2021 حسب متحف شيكاغو للهندسة المعمارية والمركز الأوروبى للفنون المعمارية. وفق ما نقلت صحيفة الخبر الجزائرية.

وقد جاء فى منشور لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": “تهانينا الخالصة للجزائر لاختيار مسجد الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 الذى توج بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبى لتصميم الفنون المعمارية".

وأضاف ذات المصدر، " وقد أنجز تصميم المسجد الأعظم من طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن المتواجدة بألمانيا".

يضم المسجد 12 بناية منفصلة فى موقع يمتد على 20 هكتارًا بمساحة تزيد على 400 ألف م²، وهو مضاد للزلازل وملحقة به مواقف تستوعب 4 آلاف سيارة ومساحة قاعة الصلاة فيه تزيد على هكتارين (22 ألف م²)، تتسع لأكثر من 36.000 مصلى ومن الممكن مع استعمال المساحات الخارجية أن يتسع لحوالى 120.000 مصل، ومن معالمه المميزة وجود المئذنة وأيضًا منارة للسفن ارتفاعها يصل لـ265 م وقبة قطرها 50 وبارتفاع 70 مترًا.