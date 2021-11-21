اليوم السابع
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الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:27 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببنى سويف

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:07 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بدراجة نارية ببنى سويف اسعاف- أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد فى حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بطريق بني سويف - الفيوم الجديد أمام مدخل قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر. وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين الى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى  يوسف بدير كمال 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وثابت شعبان السيد 25 سنة، مصاباً بكدمات بالظهر، وعيد سيد حميده 40 سنة النويره مصاباً بكدمات بالظهر.

تم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى.

 

 

 


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