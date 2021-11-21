اليوم السابع
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إزالة إشغالات وتعديات محلات تجارية وباعة متجولين في حملة مرافق بالجيزة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:53 م
إزالة إشغالات وتعديات محلات تجارية وباعة متجولين في حملة مرافق بالجيزة حملة مرافق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد حملات إزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

 

 وأسفرت عدة حملات تم شنها بالتنسيق مع مسئولي الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، والطالبية، والعمرانية، وبولاق الدكرور، عن إزالة ورفع عشرات الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحلات التجارية، والمطاعم، والمقاهي والكافيات، والباعة المتجولين، من الميادين والشوارع العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

 

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

 

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

 

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

 

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

 

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

 


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