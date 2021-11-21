إحالة عاطل إلى الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلا متهما بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة إلى محكمة الجنايات؛ لبدء محاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه، ورصد تحركات المتهم، وإعداد عدة أكمنة لضبطه، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وبمواجهته ذكر المتهم أنه يتاجر بالمواد المخدرة، ويروجها بين عملائه بدراجة بخارية، يتنقل بها بين عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

القانون الجنائي قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد الافعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء. القانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.

يختلف القانون الجنائي عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها. فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية. ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.