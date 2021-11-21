اليوم السابع
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أهالى قرية معصرة عرفة بالفيوم يناشدون نقل كشك كهرباء من أمام مدرسة.. والمحافظة ترد

الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:00 ص
أهالى قرية معصرة عرفة بالفيوم يناشدون نقل كشك كهرباء من أمام مدرسة.. والمحافظة ترد كشك كهرباء أمام مدرسة ابتدائى
أمنية فايد- الفيوم - رباب الجالى

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أرسل القارئ أحمد حسن والمقيم فى قرية معصرة عرفة بمركز اطسا التابعة لمحافظة الفيوم مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص وضع كشك كهرباء في الطريق أمام مدرسة معصرة عرفة الابتدائية مما أدى إلى ضيق الطريق أمام الطلاب أثناء ذهابهم وعودتهم فضلا عن إلحاق الضرر بهم الناتج عن الكهرباء.
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أنه سيوجه فورا بفحص الشكوي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
كشك كهرباء أمام مدرسة ابتدائى
كشك كهرباء أمام مدرسة ابتدائى
 
وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

صحافة المواطن

اليوم السابع

صحافة مواطن

الفيوم

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