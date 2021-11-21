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أمطار مصحوبة بالرياح تضرب مطروح مجددا بعد توقفها لعدة ساعات.. لايف وصور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 05:06 م
أمطار مصحوبة بالرياح تضرب مطروح مجددا بعد توقفها لعدة ساعات.. لايف وصور الأمطار
مطروح - حسن مشالى

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قدم "تلفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا، اليوم الأحد، من مدينة مرسى مطروح، لعودة الأمطار المصحوبة بالرياح لتضرب عدد من مناطق محافظة مطروح، والساحل الشمالى، مجددا بعد توقفها لعدة ساعات، منذ مساء أمس.

ورصدت عدسة اليوم السابع، مشهد سقوط الأمطار، من شوارع وسط المدينة، التى تراجعت فيها حركة المواطنين، فى ظل تعطيل الدراسة فى المدارس وجامعة مطروح، مع توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة. 

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت اعتدالا نسبيًا لحالة الطقس، على مدينة مرسى مطروح، مع وجود سحب خفيفة ومتوسطة، وسطوع الشمس من حين لآخر، بعد أن شهدت المحافظة، خلال اليومين الماضيين، سقوطا للأمطار الخفيفة والمتوسطة بشكل متقطع. 

وتعد هذه أجواء مبهجة لأهالى مطروح الذين يتمنون تزايد سقوط أمطار الخير، التى تعد المصدر الرئيسى للحياة والزراعة فى الصحراء خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.

يأتى ذلك بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة، وانتشار فرق الطوارئ بالمناطق المختلفة، حيث أعلنت محافظة مطروح، رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعدادًا لموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار، وإزالة تجمعات المياه، من المناطق المختلفة، أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والحماية المدنية.

 

 

 

الأمطار
الأمطار

 

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

 

 

 

 


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