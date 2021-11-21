أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يوم الأحد 21 نوفمبر :

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر :

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 23 نوفمبر وحتى الجمعة 26 نوفمبر :

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .